RMC SPORT - Daino: "Juve stanca, Milan ora squadra solida"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Milan, Daniele Daino, a RMC Sport, durante Maracanà, ha parlato dei rossoneri ma non solo. Ecco le sue parole:

Su Napoli-Juve

"C’è il dispiacere di vedere un Napoli che deve giocare in 10 uomini in una fase in cui sembrava avere qualcosa di più. Ho visto una Juve stanca e sulle gambe. Spero che si riprendano, ma la situazione è preoccupante in chiave Champions. Peccato non aver visto una partita 11 contro 11".

Sul Milan e il sorpasso all’Inter

"I meriti sono vari: dal mister Gattuso, dal senso di appartenenza e dalla compattezza da squadra, che non si vedeva da anni. Ora è una squadra solida, con i giocatori che si aiutano. I risultati sono arrivati anche con fortuna, proprio gli infortuni hanno permesso di trovare delle risorse, vedi Bakayoko che grazie al ko di Biglia riesce a riprendersi la squadra e il posto. E poi sono cresciuti tanti giocatori, come diversi giovani. Se partisse il campionato oggi, come motivazioni e quadratura sarebbe seconda solo alla Juve".