RMC SPORT - Damiani: "Reina e Donnarumma possono coesistere"

L'agente ed ex giocatore Oscar Damiani, in diretta a 'Maracanà' su RMC Sport, si è soffermato sul momento Milan. Queste le sue parole:

Cutrone sta per rinnovare il contratto...

"Il rinnovo è meritato, sta facendo una grande stagione. Il Milan a livello di settore giovanile sta lavorando bene, bisogna sottolineare questa grande risorsa. Fassone e Mirabelli fanno bene a prolungare il contratto a Cutrone, che ricorda molto Inzaghi: come Pippo non segna mai da lontano, è bravissimo a smarcarsi dentro l'area".

Chi è stato il più importante per la rinascita del Milan?

"Gattuso. Lui ha messo in campo i giocatori, lui ha portato intensità ed entusiasmo. Ora i calciatori credono in quello che fanno, come Calhanoglu, è un altro rispetto a quello di tre mesi fa".

Il Milan per il prossimo anno ha puntato su Reina...

"Reina è un campione. Lui, insieme a Donnarumma, nella stessa squadra possono trovare delle difficoltà nel coesistere. Una grande squadra per essere tale deve avere due portieri di livello, basta vedere la Juventus".