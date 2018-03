RMC SPORT - De Biasi: "Il mio solo un colpo di tosse. Italia ordinata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver commentato l'Italia ieri sera a Wembley contro l'Inghilterra (1-1), l'ex ct dell'Albania, Gianni De Biasi, è tornato sull'argomento ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà':

Che Italia ha visto?

"Non riusciamo a concretizzare le occasioni che vengono prodotte. L'Italia è ben ordinata in campo, non gioca un calcio strepitoso, ma mette nelle migliori condizioni i giocatori per fare il loro meglio. Non si può chiedere di più a un ct, a Di Biagio, arrivato da poco alla guida di questo gruppo".

Perchè la FIGC non insiste con Di Biagio?

"Siamo molto particolari noi italiani. Di Biagio ha fatto un percorso importante a Coverciano e conosce tutti i giovani azzurri. Noi cerchiamo di sanare alcuni buchi che abbiamo cercando il nome forte, d'impatto. Dobbiamo invece dare continuità a un progetto".

E infine sulla polemica sul suo presunto rutto in diretta...

"Il mio era solo un colpo di tosse, per schiarirmi la voce, niente di più."