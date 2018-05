RMC SPORT - De Biasi: "Milan, episodi a sfavore. Dybala deve dare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gli episodi fanno la differenza nel calcio, ieri hanno condizionato l'esito della finale di Tim Cup". Questo il pensiero di Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania e ieri al commento tecnico di Rai Sport durante la finale tra Juventus e Milan: "Fino all'errore di Romagnoli in marcatura su Benatia il Milan era in partita, poi è crollato"

Un giudizio su Dybala?

"Nel primo tempo ha fatto poco, sia in fase di possesso che di non possesso. Nella ripresa invece è stato strepitoso. Un giocatore così deve rendere di più, anche se siamo a fine stagione: chi può dare 10, deve dare sempre 10. Anche Douglas Costa sta bene, ha segnato in compartecipazione con Donnarumma. Si trova meglio a destra, così può rientrare e calciare col sinistro: a sinistro l'unica cosa che può fare è andare sul fondo e crossare".

Calhanoglu si può vedere sulla trequarti nel Milan del futuro?

"Quando va nell'uno contro uno, il 99% delle volte, va a destra. Parte a sinistra per accentrarsi: bisogna capire dove si trova meglio. È un ragazzo, non una macchina. Paga il cambio di cultura, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento ma ha fatto vedere molte cose interessanti".