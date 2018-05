RMC SPORT - De Carlo: "Candreva gioca per la Lazio. Addio Champions"

Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo per 1-2, nel Live Show di RMC Sport è intervenuto il giornalista e opinionista Lapo De Carlo:

Sulle sensazioni negative del pre partita...

"Non ero negativo. Io non faccio il tifoso quando parlo dell'Inter, altrimenti andrei in curva. Conosco molto bene le cose successe in questi anni e spesso e volentieri si vogliono ignorare delle prove: l'Inter manca da anni in personalità. Oggi ha sbagliato ogni cosa davanti a Consigli, ha fatto errori a ripetizione, esattamente come in altre partite".

Come si riparte?

"Nonostante tutto ciò ci sono cose positive. La società chiude la stagione con alcune certezze, con dei giocatori di carattere come Skriniar, Brozovic e Icardi e in più il prossimo anno ci sarà De Vrij. Dopo tanti anni c'è una società che rimarrà. Ha perso Sabatini, ma Ausilio rimarrà. Finalmente ha qualcosa che prima non esisteva: per la prima volta non serviranno rivoluzioni estive".

Su Candreva:

"Candreva ha giocato più per la Lazio che per l'Inter questa sera. Ha giocato in modo indecoroso. Ha fatto 12 cross: 8 lunghi per tutti e 4 che sono stati intercettati. È mancato nel momento più importante".

La lotta Champions?

"Non ci credevo prima, figurati se ci credo ora. Quante possibilità ci sono? 1%. Domani ci sarà Lazio-Crotone. La Lazio è favorita, segna tanto e fuori casa ha un rendimento migliore rispetto alle gare in casa".