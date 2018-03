RMC SPORT - De Fanti: "Contento per Borini. In estate era della Lazio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, giocatore del Milan, ha parlato in diretta a 'Maracana', trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 su RMC Sport:

"Sono molto contento della stagione Borini. In estate il suo acquisto è passato inosservato, ma la gente si era scordata che nell'ultima stagione in Italia, alla Roma, aveva fatto tanti gol. Bisognava rendersi conto prima del suo valore, ora è una pedina fondamentale. Con Montella ha ricoperto diversi ruoli, anche il quinto di destra a centrocampo. I risultati parlano per Gattuso, ha compattato il gruppo sopratutto al livello fisico, la squadra viaggia con un ritmo diverso rispetto a prima. Non mi stupirei se lottasse per la Champions fino alla fine del campionato".

La Lazio ha sempre corteggiato Borini, perchè non si è mai concretizzato nulla?

"Per la rapidità del Milan. Noi avevamo intavolato una trattativa con la Lazio e il giocatore aveva già parlato sia con il direttore Tare che con Inzaghi, poi il Milan in 24 ore ha presentato un'offerta irrinunciabile".