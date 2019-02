RMC SPORT - De Grandis: “Divento pazzo quando Spalletti parla di tifo"

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Questa la sua considerazione sull'arbitraggio di ieri tra Fiorentina e Inter, e sulle parole di Spalletti nel post partita: "Quando sento Spalletti che parla di tifosi divento pazzo. Quando guardo una partita l’analizzo per non fare brutta figura, mi dà enormemente fastidio l’etichetta di tifoso, mi fa impazzire. Detto questo, non c’è mai il fallo di D’Ambrosio in area: non era rigore. Anche perché secondo me il terzino dell’Inter non ha proprio colpito il pallone con il braccio, ma solamente sul petto. Ma anche se ci fosse stato un tocco con la mano, comunque non sarebbe stato penalty".

Sul rigore assegnato all'Inter.

"Secondo me non è evidente o palese il rigore assegnato all'Inter. Lo capisco che venga dato e mi sono arreso a questa battaglia: quando le braccia sono alzate ormai viene sempre assegnato, ma Edmilson aveva paura di prendere il pallone in faccia. Perché il giocatore avrebbe dovuto provare a prendere il pallone di mano, in una mischia poco pericolosa? Ne vengono dati tanti di questo tipo, quindi mi sono arreso".