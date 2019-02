RMC SPORT - De Marchi: "Caso Icardi, serve chiarezza per i tifosi"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

A RMC Sport Live Show è intervenuto Marco De Marchi, ex giocatore e ora procuratore, per parlare dei temi di giornata.

Sulle parole di Icardi

"I social sono diventati lo strumento più veloce per comunicare, c’’è chi li usa bene, chi a sproposito. Sto cercando di capire meglio la situazione. Ovvio che mancano tanti dettagli. C’è stata un’azione della società che però non ha motivato la decisione ufficialmente. Hanno detto che la fascia passava ad Handanovic, ovviamente fossi stato giornalista avrei chiesto il perché. Esultanza di Politano a Firenze? Ci sono tanti indizi che possono essere interpretati. Ma si è visto bene che lui richiama il gesto di Icardi e Perisic lo invita ad interrompere. E viene automatico pensare che qualcosa nello spogliatoio ci sia. Ma mi aspettavo dalla società una motivazione. Gli hai tolto la fascia di capitano, è una cosa forte. Magari serviva un chiarimento, soprattutto per i tifosi, che devono avere chiara la situazione. E’ una vicenda strana e che non fa bene al calcio in generale. Se ci deve essere una sanzione disciplinare, lo deve decidere la società. Quindi è stato così. Ma cosa ha combinato di così grave? Sicuramente Wanda Nara non ha l’esperienza a gestire un campione come Icardi".

Sul Bologna

"E’ arrivato Mihajlovic, che in pochissimo tempo ha dato un cambio di rotta. In poche partite si può dire che la squadra c’è e credo che abbia molte possibilità per salvarsi. Udine è un crocevia importante".