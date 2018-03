RMC SPORT - De Martino: "La Lazio non parla di complotto. De Vrij ok"

© foto di Federico Gaetano

Per analizzare il momento della Lazio, su RMC Sport è intervenuto Stefano De Martino, direttore dell'ufficio stampa della società biancoceleste.

Sugli errori arbitrali:

"La Lazio non ha mai proclamato la parola complotto, non l'abbiamo mai detta. La società si è espressa tramite il proprio direttore sportivo, siamo stati chiari. Il VAR può aiutare, anche se i dati della Lazio non dicono ciò. Bisogna perfezionarlo perchè ora indietro non si può andare".

Come finirà il caso De Vrij?

"La convocazione del procuratore antidoping della Nado Italia era relativa a un fatto burocratico. Ci attendiamo che la cosa venga risolta in breve tempo, senza alcun problema".