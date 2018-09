RMC SPORT - De Santis: "Inter, con la Champions Lautaro tornerà utile"

Fonte: Lorenzo Marucci

Lorenzo De Santis, operatore di mercato ed esperto di calcio argentino, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine del Trofeo Nereo Rocco a Coverciano: "L'inizio complicato di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter? Sì, sono rimasto un po' meravigliato dalle scelte di Luciano Spalletti soprattutto nella partita contro il Torino, alla fine il giocatore è stato preso un po' a capro espiatorio dopo il ko col Sassuolo. Averlo visto così poco sicuramente stupisce, speriamo che si possa riprendere con la Nazionale, di sicuro non si farà attendere. Sono convinto che sia il più grande talento sfornato dal calcio argentino negli ultimi anni. Mi risulta che Spalletti lo veda solo come alternativa ad Icardi, ma col doppio impegno in Champions tornerà molto utile. Sorpreso da Rigoni con l'Atalanta? No, lo conoscevo bene già dai tempi dell'Independiente, secondo me è straordinario, mi ricorda molto il primo Perotti. Allo Zenit soprattutto in Europa League ha fatto vedere delle doti importanti, sono convinto che l'Atalanta in campionato potrà dire la sua perché in attacco ha un potenziale non indifferente. Pussetto dell'Udinese? E' interessante, l'ho visto bene all'Huracan, mi hanno detto che ha sofferto un po' i carichi di lavoro, diversi ovviamente da quelli del campionato argentino. E' un giocatore che ha bisogno di mettere ancora un po' di strutture ma ha grandi giocate e nell'Udinese può recitare un ruolo importante".