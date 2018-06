RMC SPORT - Dg Cittadella: "Momento storico. Kouame e Varnier in A"

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, è tornato a parlare della partita di ieri col Frosinone, l'andata della semifinale play-off di B terminata 1-1:

Il pareggio di ieri lascia un po' di rammarico...

"Sì tra virgolette. Il Frosinone ha avuto qualche occasione, ma sono tutte nate per errori nostri. Abbiamo fatto la partita e cercato di creare, loro si sono sempre chiusi con tutti e 11 nella propria metà campo. Il Cittadella può far paura, ci temono e per loro il pareggio è un buon risultato in vista del ritorno, dove noi giocheremo a viso aperto. Vogliamo stupire e fare un'impresa storica".

Sui giocatori del Cittadella:

"Bisogna elogiarli, nonostante siano andati sotto contro il Frosinone hanno avuto la forza di recuperare. La stessa cosa che è accaduta domenica contro il Bari".

Il Cittadella sta costruendo una struttura solida per arrivare in A?

"Stiamo crescendo, cercando sempre di fare il passo giusto e non andando mai fuori budget. Vogliamo rispettare le regole e i pagamenti. Non so questa crescita dove arriverà, il mio sogno è riuscire ad arrivare in Serie A, sarebbe una storia molto bella di un paese di 22mila abitanti. Per me sarebbe una soddisfazione immensa".

Su Venezia-Palermo:

"Il Venezia è una squadra tosta ed esperta, molti giocatori hanno giocato in A: non si batte facilmente. Il Palermo ha grande qualità, anche lì è tutto aperto".

Sul suo futuro: andrà a Verona?

"Difficile rispondere. In questo momento penso solo alla partita di domenica contro il Frosinone. Poi faremo tutti i ragionamenti, per me il Cittadella è il Cittadella. Non voglio sprecare energie, è un momento storico per il Cittadella: voglio viverlo e assaporarlo al meglio".

Kouamè e Varnier dove andranno?

"Se dovessimo fare qualcosa di storico, mi piacerebbe tenerli qui perchè è l'ambiente ideale per crescita. Per loro la Serie A è un qualcosa di dovuto, ci sono tante società che stanno sondando il terreno. Ci sono sempre tanti osservatori a vederli giocare. Koume ha anche mercato all'estero. Varnier in prospettiva, tra un po' di anni, sarà pronto per la Nazionale maggiore".