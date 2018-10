RMC SPORT - Di Campli: "Bisogna ripartire dai giovani come Favilli"

Donato Di Campli, procuratore anche di Favilli e Orsolini, a RMC Sport Live Show: "Tutti dicono che devono giocare i giovani, poi però nessuno li fa giocare. In Nazionale si deve fare una scelta radicale e ripartire con tutti i ragazzi, mandare a casa chi gioca in Nazionale da dieci anni e ripartire dai giovani. Bisogna cominciare a costruire il futuro, meglio perdere con i giovani in campo che con questi giocatori".

Di Gravina che ne pensi?

"Penso sia l'unica persona che almeno abbia un'idea di come portare il calcio italiano fuori da questa situazione. E' l'unico che ha dimostrato coerenza in questa vergogna. La Serie B oggi è una lega allo sbando, si sono ridotte le squadre da soli e ora. Il caso dell'Entella è un qualcosa di vergognoso".

Favilli può trovare spazio al Genoa?

"Ha avuto un problema muscolare che lo ha rallentato ma ora sta benissimo. Lui può essere un tra i ragazzi più importanti del panorama italiano. Mancini deve ripartire dai giovani proprio come Favilli. Al calcio italiano manca questo ricambio generazionale. E' giusto rifondare adesso per arrivare presto ad una squadra mondiale. Orsolini? Io sono soddisfatto nonostante un minutaggio relativo. Anche lui sta dimostrando di essere un giocatore su cui puntare per il futuro".

Il Napoli può vincere a Parigi?

"Sì, certamente anche perché il Napoli in panchina ha un grande intenditore di calcio come Ancelotti che può fare lo sgambetto anche al PSG".