RMC SPORT - Di Chiara: "Napoli, comunicazione sbagliata nel caso Hamsik"

© foto di Giacomo Falsini

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto Alberto Di Chiara per parlare dei maggiori temi di giornata.

Sulla mancata cessione di Hamsik in Cina

"Hanno sbagliato nella comunicazione o è successo qualcosa davvero che ha bloccato tutto. Non capisco che interesse avrebbe il Napoli a fare una figura del genere. E’ un giocatore importante per la piazza, quindi sarebbe un problema. Domenica Hamsik giocherà con il nome scritto in cinese (ride, ndr)".

Su Fiorentina-Napoli

"Il Napoli rischia, ormai ogni partita è un capitolo a sé. Poi la Fiorentina è migliorata molto sotto il profilo offensivo. Quarto posto per la Viola? E’ dura, Muriel ha migliorato l’attacco, spero duri fino alla fine, ha dato un cambio di passo ed è migliorato anche Chiesa. Ma gli manca il giocatore a centrocampo da mettere davanti alla difesa e che poteva fargli fare il salto di qualità. Il Napoli è superiore, è favorito ma la Fiorentina non deve adagiarsi sul 7-1 alla Roma".