RMC SPORT - Di Gennaro: "Belgio e Croazia mi intrigano"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore opinionista, a RMC Sport Mundial ha parlato di tanti temi a partire dalla scelta del nuovo allenatore da parte del Real Madrid, Lopetegui della Spagna: “E’ un allenatore preparato e bravo per lui sarà una motivazione in più per far bene a questo Mondiale. A noi fa un certo effetto una decisione così importante comunicata ora ma non credo che possa scombussolare la Spagna in questo mondiale”.

Secondo te Lopetegui non è stato la prima scelta?

“Ci sta perché tutti ambiscono alla panchina più importante del mondo. ci saranno sicuramente state altre alternative ma i giocatori del Real Madrid che giocano in nazionale avranno dato il loro assenso. Lui è bravo a gestire gli uomini e questo deve saper fare chi allena certe squadre. Credo che nel prossimo Real Madrid ci saranno novità anche nell’organico con molti big che andranno via secondo me”.

Chi sarà la sorpresa del Mondiale?

“Dico Belgio e Croazia perché entrambe hanno tanta qualità in attacco anche se dovranno trovare qualche accorgimento in difesa. Dal centrocampo in su non c’è nulla da dire. Sono due squadre che mi intrigano”.

Deschamps come lo valuti?

“La Francia ha lasciato a casa tanti giocatori importanti ma vista la qualità della rosa sono destinati ad essere tra i più forti per almeno i prossimi dieci anni. La Francia è una delle candidate a vincere ma la gestione di Deschamps sarà determinante per il risultato finale. Dovrà esser bravo a creare il gruppo. Argentina? Anche lì le polemiche sul commissario tecnico non mancano. Se Messi gioca come sa anche l’Argentina può arrivare in fondo”.