RMC SPORT - Di Gennaro: "Buffon ha ancora motivazioni: sì all'estero"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, noto opinionista sportivo, è intervenuto durante l'RMC Live Show:

Cosa farà Buffon?

"Mi è venuto qualche dubbio oggi, penso che potrebbe andare a giocare all'estero. Mi è piaciuta molto la conferenza stampa, però Buffon sembrerebbe avere ancora tante motivazioni. Se dovesse andare al PSG, si potrebbe concentrare solo sulla Champions League, visto che nel campionato in Francia non c'è storia".

La Francia lascia fuori dal Mondiale Payet, Martial e Lacazette...

"Hanno un bell'attacco. Payet non sta bene e Martial non ha giocato tantissimo. In rosa ci sono tanti giovani forti, che a differenza dell'Italia giocano stabilmente anche nelle competizioni europee. È una squadra completa e strutturata, al Mondiale si farà valere".

L'Argentina potrebbe lasciare fuori Icardi...

"Icardi è un attaccante d'area di rigore, l'Argentina invece per indole ama palleggiare. Ma ci penserei due volte prima di non convocare uno come Icardi".

Su Mancini:

"Noi dobbiamo trovare dei giovani importanti e farli giocare. Tolto Ancelotti, Mancini è il profilo più adatto per allenare la Nazionale, anche se mi sarebbe piaciuto vedere Gasperini sulla panchina azzurra".