RMC SPORT - Di Gennaro: "Champions casa di Ancelotti. Inter, è dura"

© foto di Federico De Luca

L'intervento di Antonio Di Gennaro su RMC Sport durante il 'Live Show':

Alcuni dicono che sia finito l'effetto Atalanta dopo l'eliminazione in Europa League...

"Assolutamente no, l'organico è di valore e ora sta tornando anche Ilicic. Il calcio è fatto di episodi, con il Copenaghen meritavano di passare. L'Atalanta è ancora viva e oggi non è semplice contro la Spal che sta vivendo un buon periodo".

Stella Rossa-Napoli e Inter-Tottenham: come vedi le italiane domani in Champions?

"Ho giocato a Belgrado, conosco l'ambiente ed è difficile: sarà una gara insidiosa. Dal punto di vista tecnico però la squadra di Ancelotti è superiore, inoltre questa competizione è la casa di Ancelotti. Per l'Inter la vedo dura, con il Parma la squadra ha sbagliato atteggiamento. Il Tottenham ha perso due partite di seguito, ma gioca quasi a memoria: è favorito domani a San Siro".

Cosa hai pensato dopo il brutto gesto di Douglas Costa?

"Sicuramente è deprecabile, è il peggior gesto che si possa vedere in un campo di calcio. Pagherà la multa e ci sarà una squalifica lunga dal giudice sportivo, inoltre la società potrebbe prendere provvedimenti ancora più seri".

Che succede alla Roma?

"Oltre all'aspetto tattico, sicuramente c'è un problema di testa: non si può non gestire un vantaggio di 2-0 contro il Chievo. L'aspetto mentale è la cosa che più di tutte non ha funzionato, è tosta a Madrid se giocherà di nuovo così. Il Real vive per la Champions".

Ronaldo si è sbloccato...

"Allegri è stato profetico, Ronaldo ne avrebbe potuti farne altre due. Lui vive per le sfide, non è mai appagato: i nostri giovani dovrebbero apprendere da lui".