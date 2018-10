RMC SPORT - Di Gennaro: "Da anni non si vedeva un'Italia così"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi commentatore tecnico, a RMC Sport Live Show: "Per come si era messa la gara sarebbe stata una beffa per l'Italia se non fosse arrivata la vittoria. Giocare in Polonia in un ambiente caldo, una partita importante anche per loro, ha dimostrato che l'Italia ha fatto bene. E' stata una serata esaltante per gli azzurri, ci voleva una serata così. Da anni non si vedeva l'Italia giocare così. Mi sembra un gruppo molto unito e vogliono fare qualcosa di importante. Ci sono delle mancanze ancora, come il centravanti che non c'è in questo momento".

Nuova era azzurra, l'immagine migliore arriva dal centrocampo?

"Verratti è uno dei migliori talenti che abbiamo. E' stato frenato da tanti infortuni ma è ancora giovane. Per l'Italia è un lusso un centrocampo con Verratti e Jorginho. In più c'è Barella che si è trovato a meraviglia. Con un centrocampo così tutta la squadra gioca bene e la Polonia non si è mai vista".

Mancini continuerà su questa strada, senza centravanti?

"Per ora quello che emerge è che l'Italia con Chiesa, Insigne e Bernardeschi gioca bene. Berna poteva fare anche tre gol, Insigne ha preso una traversa e Chiesa ha fatto una gara in crescendo come sa fare lui. Mancini ha trovato questo sistema che funziona. Servirebbe un centravanti di talento per continuare a giocare così. Il trio lì davanti ora dà grandi garanzie".

In vista del Portogallo cosa deve migliorare l'Italia?

"Non credo che Mancini cambierà molto perché anche il Portogallo gioca palla a terra. L'Italia giocherà a San Siro e ci sarà sicuramente più entusiasmo. Si può migliorare sotto porta".