RMC SPORT - Di Gennaro e il fuorionda sulla Rai: "Tutto un equivoco..."

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto l’opinionista Antonio Di Gennaro per parlare della prossima giornata di campionato.

Su Fiorentina-Juve

"Per Firenze è la partita dell’anno, quindi talmente importante che si prepara da sola. Simeone è in una fase di involuzione tecnica e tattica, ma dobbiamo capire anche l contesto della squadra. Anche Pjaca è un talento, ha avuto un infortunio e per ora è mancato. Chiesa fa strappi importanti ma manca nel tridente mancano i primi due, che devono ritrovare motivazioni e coesione con la squadra. A centrocampo Veretout gioca in un ruolo adattato, Benassi fa il suo ma manca un centrocampista di livello. Simeone ha risentito di tutto questo ma deve darsi una mano anche lui".

Su Dybala

"Quando ci sono organici importanti, è normale che poi diventa difficile essere sempre titolare. La Juve ha due terzini che sono quasi mezzali, Dybala ha poi bisogno di campo. Nasce sì come punta, ma se non hai campo per partire… Non è esplosivo come Ronaldo o Douglas Costa ma è un giocatore forte e sa che in una grande squadra il tecnico sceglie il meglio. Deve crescere, anche dal punto di vista tattico".

Su Lautaro Martinez

"Sta crescendo molto, è di personalità, cattivo nel modo giusto. Per me può giocare anche con Icardi. E’ giovane, è una risorsa, troverà spazio. Lo scorso anno c’era solo il 4-2-3-1, ora Spalletti potrebbe cambiare per fargli spazio".

Sulle critiche dopo Tottenham-Inter

"E’ successo un equivoco, il termine squadraccia si usa in toscano, non è spregiativo ma vuol dire rognosa. Era riferito al Galatasaray, visto che c’ho lavorato. Se c’è da scusarmi mi scuso, ma ribadisco quanto detto sui social. E poi credo che l’Inter nei prossimi anni potrà confrontarsi con la Juventus, anche dal punto di vista societario. Con Marotta sta costruendo un ottimo futuro".