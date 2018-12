RMC SPORT - Di Gennaro: "Emergenza Milan, Fiorentina deve approfittarne"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport, nel Live Show, è il momento di Antonio Di Gennaro. Ecco le sue parole:

Sul Liverpool

"Klopp sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Manè e Salah convergono e Firmino è il perfetto collante. Lui lavora per la squadra ed è valido anche in zona gol. Meritano di essere lì davanti. Se non dovesse vincere? I risultati comportano tante cose, vedi Sarri a Napoli. La Premier è più difficile come campionato. Ma credo comunque che la squadra sia cresciuta a livello di gioco e consapevolezza. Ora con Alisson e Van Dijk ha modellato la difesa e può vincere qualcosa. Poi Klopp se lo meriterebbe".

Sulla Juve

"La mentalità dell’Inghilterra è importante. Giocano alla morte ogni competizione, la Coppa Italia solo dai quarti ad esempio. La Juve ha un piccolo vantaggio, ma credo che questi organici ormai sono tutti attrezzati per giocarsela. Non è stato semplice arrivare a due finali. Credo che il Real tra febbraio e marzo cambierà, quando sentono la musichina della Champions, quella che conta davvero. Liverpool, City, Barcellona, Juve e Real Madrid sono favorite, ma per i bianconeri incontrare l’Atletico non sarà semplice".

Su Milan-Fiorentina

"A livello difensivo il Milan ha avuto grande emergenza. Il centrocampo ha problemi ora, Calabria dovrà giocare da mezzala ma è diverso da fare l’esterno. A centrocampo potrebbero avere problemi. Molto dipende da come stanno Higuain e Suso. La Fiorentina dovrà approfittarne, ha ritrovato la fiducia dopo il derby con l’Empoli. Ma anche il Milan dovrà giocare alla morte. Vedo una partita molto equilibrata".

Sull’Udinese

"Tre scontri diretti? Vero, dovrà trovare soluzioni in attacco, stentano le soluzioni. Le altre per salvarsi devono fare un miracolo. L’Udinese con Frosinone e Spal si gioca molto del suo campionato".