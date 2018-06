RMC SPORT - Di Gennaro: "Golovin-Juve? 25 milioni sono troppi"

Partita che vale come spot per i Mondiali, quella fra Portogallo e Spagna: 3-3 il finale fra mille emozioni. Protagonisti Cristiano Ronaldo e Diego Costa. Il cinque volte Pallone d'Oro apre e chiude la partita, segnando una tripletta e portandosi il pallone a casa; il centravanti...

Sulla situazione della Spagna... "Psicologicamente non è una situazione facile, la Spagna deve dimostrare di essere matura. Hierro chiederà molto a Iniesta ma sopratutto a Sergio Ramos. Da due-tre anni che lavora nel settore giovanile della Federazione, già quindi conosceva tutto e tutti. Poi ha giocato ad alti livello nel Real: dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo anche a livello di comunicazione. Lopetegui si è giocato un Mondiale, per un allenatore emergente è un danno".

Giusto dare il rigore a Ronaldo contro la Spagna? "Ronaldo si è procurato il rigore da grande campione, ci può stare il penalty. Ora ci aspettiamo la reazione della Spagna, ci sono tanti giocatori di qualità e di esperienza, è ancora in partita".

Golovin è un giocatore da Juventus? "È un giocatore che può crescere, è ancora giovane. La cifra che leggo (25 milioni, ndr) è però eccessiva, inoltre i giovani, sopratutto quelli russi, in Italia fanno sempre fatica. Vorrei vederlo e testarlo contro avversari migliori rispetto all'Arabia Saudita".

Che atmosfera c'è in Russia? "Fantastica, anche per l'organizzazione e la sicurezza. Ieri è stata una manifestazione perfetta. La Russia ieri si giocava molto, mentre ci aspettavamo tutti di più dall'Arabia Saudita. Ora cominceranno le partite vere, entriamo nel vivo con tanto entusiasmo".

