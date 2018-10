RMC SPORT - Di Gennaro: "Il Napoli può fare risultato a Parigi"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: "Il gol di Icardi pesa tanto ma lui nelle partite che contano c'è sempre. Il cross di Vecino è bellissimo poi l'uscita scriteriata di Donnarumma ha agevolato Icardi. Higuain ieri è stato isolato e poco servito, per me ieri il Milan ha fatto un passo indietro".

Champions League, Barcellona-Inter. Che partita ti aspetti?

"Barcellona dà un fascino incredibile e sarà una partita molto importante per l'Inter e si confronterà contro una squadra molto forte. Spalletti giustamente cambierà diversi giocatori perché quest'anno la rosa glielo permette".

Il Barcellona invece quest'anno come lo valuti, soprattutto senza Messi?

"L'Inter di adesso è una squadra che gioca sempre fino alla fine. Messi incide tantissimo, lui è il Barcellona e la sua assenza peserà, ma resta una squadra temibile. Se l'Inter dovesse fare una grande partita anche in Spagna sarebbe certa la sua crescita e potrebbe essere la terza forza del campionato".

Che pensi di Di Francesco e della situazione della Roma?

"La sconfitta contro la Spal è molto pesante. Vuol dire che la Roma manca proprio nella continuità. I giovani devono essere coadiuvati da quelli più esperti tipo Dzeko. Per la Roma è stata una sconfitta pesante e sarà difficile riprendersi subito in Champions League. Va detto che Pallotta non c'è mai ed è una figura troppo importante per mancare così".

Anche la Juve deve rifarsi dopo il pareggio casalingo contro il Genoa. Certo a Manchester contro lo United non sarà facile?

"I bianconeri possono vincere anche al netto delle assenze perché Allegri ha un organico profondo. Il Manchester è in ripresa, con il Chelsea hanno giocato bene e mi sembra ci sia un clima migliore nella squadra. La Juventus è stata costruita per essere forte anche in questi stadi incredibili. Domani la Juve farà un'altra gara rispetto al Genoa".

Il Napoli può vincere a Parigi?

"Sì ora è diventato il Napoli di Ancelotti. Carlo sta gestendo l'organico in maniera importante e la squadra è attrezzata bene. Ancelotti sa come si vince in Champions e il Napoli è cresciuto tanto nelle ultime partite".