RMC SPORT - Di Gennaro: "Inter, fattore San Siro. Roma, 4° posto difficile"

© foto di Federico De Luca

La crisi della Roma, i problemi della Fiorentina e l'analisi in chiave Champions. Questi e molti altri sono stati i temi trattati da Antonio Di Gennaro, noto opinionista, in diretta su RMC Sport:

Su Fiorentina-Roma:

"Mi aspettavo una partita tecnicamente migliore, sopratutto all'inizio ho visto tanti errori. Poi la gara si è un po' aperta. La Fiorentina di Pioli, che a livello di gioco non è ancora tornata quella di un mese fa, ha avuto anche la possibilità di chiudere i conti segnando il 2-0. L'1-1 finale credo sia il risultato più giusto".

Chiesa e Simeone si sono divorati il 2-0...

"Chiesa ha fatto un'azione straordinaria. Credo gli sia rimasta la palla un po' troppo dietro per calciare ed è stato bravo a vedere Simeone, che ha sbagliato a non seguire il suo compagno. L'argentino deve ritrovare lo smalto, anche in occasione del rigore lui aveva sbagliato il controllo: deve crescere tecnicamente, è ancora acerbo, non riesce a legare il gioco come fa per esempio Dzeko. L'applauso dei tifosi al momento del cambio è stato importante, merita fiducia. Servirebbe un altro attaccante per aumentare la competizione di settimana in settimana".

Cosa succede alla Roma?

"C'è un problema tattico, un problema nato in estate dopo la campagna acquisti. La Roma ha perso giocatori importanti e i nuovi arrivi, comprati a cifre alti, ancora non stanno rendendo come si pensava. Quindici punti dalla Juventus sono troppi, quest'anno i giallorossi faranno fatica a centrare l'obiettivo del 4° posto. La Lazio verrà su e il Milan ha trovato la strada, se la Roma non trova un assetto definitivo la vedo dura".

Su Inter-Barcellona:

"All'andata la differenza è stata netta, troppo netta. L'Inter ha l'occasione di rifarsi. Non dico che questa partita possa cambiare la stagione, che già ha avuto un momento di svolta contro il Tottenham, ma a livello di personalità può dare tanto. Servirà una partita attenta, i nerazzurri dovranno giocare con tanta intensità. Il San Siro tutto esaurito potrà essere un fattore".

Mercoledì la Juventus affronterà il Manchester United. Basta il pareggio per certificare la qualificazione...

"Non giocherà per il pareggio, ma per vincere e ha tutte le potenzialità di farlo. All'andata i bianconeri hanno dominato proprio dal punto di vista tecnico".