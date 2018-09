RMC SPORT - Di Gennaro: "Italia, ora serve trovare un assetto definitivo"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di RMC Sport Live Show dei temi della settimana. E in particolare dell'Italia di Roberto Mancini.

Sulla Nazionale

"Non hanno reagito come contro la Polonia. L’assetto era diverso e anche gli uomini, ma ci fidiamo di Mancini, che sapeva che poteva andare così. Certo è che ora ha capito che serve trovare un assetto definitivo e lavorare su questo. Mi auguro qualcosa di diverso nelle prossime partite. Si lotterà per passare il turno di Nations League, ma il vero obiettivo è l’Europeo 2020. Difficoltà di alcuni calciatori? Nel club hanno un modo, ma non giocando magari le coppe, a livello di Nazionale lo senti. Il lavoro di Mancini sarà duro perché il ricambio generazionale c’è. In Spagna i giocatori si abituano piano piano a giocare le coppe. Qui, per sviluppare il fisico, si è persa la qualità. Si deve puntare sul settore giovanile. Stranieri? L’importante è che arrivano quelli bravi, ma mi sembra che qui arrivino anche molti scarsi".

Sul modulo dell’Italia e l’attacco

"Mancini punta su Balotelli, ci ha sempre sperato. Ma come si è presentato per queste partite…non può accadere. Poco mobile, col Nizza ha giocato una sola partita. Da anni fa fatica a trovare continuità. A livello di centrocampo poi possiamo dire che giocare a due con Jorginho e Cristante non si può. Serve giocare a tre, vedremo il rientro di Verratti, che se sta bene può essere importante. Spero poi in Barella e Benassi. Aldilà degli uomini, conta l’atteggiamento dei singoli però. E qui c’è da lavorare tanto".