RMC SPORT - Di Gennaro: "La Lazio deve reagire. Can sottovalutato"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del 'Live Show' di RMCSport, l'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro ha commentato i temi più caldi del giorno:

Sulla situazione in casa Lazio a due giorni dalla sfida con la Juventus:

"Alla Lazio ci sono dei giocatori importanti come Luis Alberto e Milinkovicche non sono in condizione: però sabato torneranno Leiva e Lulic. L'anno scorso i biancocelesti fecero una partita strepitosa allo Stadium, ma sarà difficile. Il caso Lotito-Inzaghi? Una situazione del genere può succedere nel calcio, vedremo come reagirà la Lazio che lo ha sempre fatto nei momenti difficili. Rimanere a zero punti dopo due partite potrebbe essere una difficoltà: se dovesse venire fuori una prestazione non consona alle qualità potrebbero nascere polemiche".

Ronaldo è sembrato andare meglio con Mandzukic davanti...

"Ha sempre avuto un punto di riferimento, al Real c'era Benzema. Dybala deve crescere. Allegri difficilmente nei cambi sbaglia e sabato scorso sono stati decisivi: Bernardeschi ha segnato il gol vittoria. Emre Can? Il suo arrivo è stato sottovalutato. È un giocatore di personalità".

Quanto manca un Higuain al Napoli?

"È tra i più forti al mondo. È mancato e mancherà, ma senza di lui il Napoli ha rischiato di vincere lo Scudetto. Ancelotti è stato preso per valorizzare Milik e tutti gli altri calciatori che non hanno avuto spazio con Sarri. Il polacco, dopo un Mondiale non di livello, è partito bene. Ancelotti è entrato nella testa dei calciatori e non era facile dopo il ciclo precedente".

Sul Sassuolo di De Zerbi:

"Per me sarà la squadra rivelazione. I giocatori si divertono e quando succede significa tanto. Con l'Inter il Sassuolo ha dimostrato di avere personalità e qualità tecnica. La scelta di Boateng prima punta è la dimostrazione che può sfruttare al meglio gli esterni. Mi auguro che Berardi torni su alti livelli: è un classe '94 e potrà tornare utile in chiave azzurra".