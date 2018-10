RMC SPORT - Di Gennaro: "La Lazio prende troppi gol. Cutrone ha fame"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, durante il primo tempo di Eintracht Francoforte-Lazio è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Gli errori in difesa sono una costante per la Lazio, sta prendendo troppi gol in questo inizio di stagione. Pesa la perdita di De Vrij. La Lazio però è una squadra che crea molto e Correa mi sembra molto ispirato".

Milan, la vittoria è arrivata con le due punte. Sarà riproposto questo modulo?

"Nel calcio moderno diffcilmente si gioca con due punte. Cutrone e Calhanoglu hanno cambiato la partita. Cutrone ha sempre la fame e la cattiveria giuste per giocare anche a San Siro. Ritengo però che il Milan partirà sempre da un 4-3-3 con due esterni".

Inter e Napoli, due ottime vittorie in Champions. Possono passare il turno?

"Per me sì. Ci stiamo rifacendo a livello europeo perché il Napoli ha dominato con il Liverpool e ha trovato una vittoria meritata. Ancelotti sta facendo qualche cambio. In questo momento Allan è un giocatore insostituibile e non capisco come possa star fuori dalla Nazionale. L'Inter ha vinto una gara molto difficile e dà autostima ad una squadra davvero in ripresa".