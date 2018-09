RMC SPORT - Di Gennaro: "Marotta il migliore. Mario Rui ingenuo"

© foto di Federico De Luca

Le dimissioni di Marotta, la vittoria dell'Inter contro il Cagliari e il 3-1 della Juventus sul Napoli. Di questo e molto altro ha parlato Antonio Di Gennaro a RMC Sport durante il 'Live Show".

Su Marotta:

"Sono sorpreso e mi è piaciuta l'emozione con cui ha fatto quest'annuncio, che arriva nell'anno in cui la Juve con Ronaldo va alla ricerca della Champions. Con Galliani è uno dei migliori dirigenti del nostro calcio, anche per quello che ha fatto con la Sampdoria. Vedremo ora dove andrà".

Le cause della rottura?

"Non riesco ancora a fare una valutazione precisa. Se la Juventus vince da anni in Italia e nelle ultime stagioni ha disputato anche due finali di Champions è per la grandezza e per la solidità della società. Bisogna poi capire la posizione di Paratici, che con Marotta formava un binomio vincente e in sintonia. Non penso che andrà via anche Paratici. Come sempre è accaduto, la Juventus pianificherà al meglio il futuro".

Sull'Inter:

"Il gioco si vede a sprazzi, il secondo tempo di Genova è stato molto importante. Stasera il Cagliari ha messo in difficoltà l'Inter che ha saputo soffrire. I nerazzurri sono migliorati come squadra, sanno reagire insieme alle difficoltà. Quando ottieni dei successi ti alleni meglio, con più consapevolezza. La vittoria col Tottenham ha dato tanto a livello mentale e di autostima. Lo Scudetto? Non vedo come la Juve lo possa perdere, l'Inter lotterà per la Champions".

Ancelotti si è lamentato dell'arbitraggio per l'espulsione a Mario Rui:

"Il giocatore è stato ingenuo, ha fatto due falli simili. Il secondo non è stato troppo evidente rispetto al primo, ma ci sono arbitri più tolleranti e altri meno. Anche in 10 il Napoli ha fatto bene, non ha però avuto abbastanza convinzione. Ancelotti deve essere contento, nonostante il 3-1 sia un passivo pesante la sua squadra esce a testa alta".

La Roma ha portato a casa il derby...

"Ha dato continuità alla vittoria scontata contro il Frosinone. Ha avuto la forza di vincere in maniera netta un derby contro la Lazio in crescita. Di Francesco ha ripreso in mano le redini della squadra e dell'ambiente, la squadra ha ritrovato la condizione psico-fisica giusta per lottare per il secondo posto"