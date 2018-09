RMC SPORT - Di Gennaro: "Verratti una risorsa. Donnarumma è il titolare"

© foto di Federico De Luca

"Mancini ha cercato di ripartire dalle certezze. Il primo tempo non è andato bene, poi l'Italia è cresciuta: il pareggio ci sta tutto". Così, in diretta nel 'Live Show', l'opinionista di RMC Sport Antonio Di Gennaro ha analizzato l'1-1 di ieri degli azzurri contro la Polonia: "C'è ancora tanto da lavorare, sopratutto a centrocampo dove Mancini dovrà trovare la quadra. Anche sui terzini ho qualche dubbio. Davanti la qualità c'è. Siamo all'inizio, bisogna ricreare una certa filosofia senza perdere la nostra cultura che ci ha fatto vincere quattro Mondiali".

Su Verratti:

"Non voglio dimenticarmi di lui, che non è al meglio per alcuni infortuni. Non voglio credere che sia già un giocatore finito. Ha ancora 26 anni, a centrocampo abbiamo bisogno di lui. Mi piacciono i giocatori che rischiano la giocata come fa lui. In coppia con Jorginho? Per me no, sono due play uguali, non possono giocare insieme. Vedo uno di loro con due intermedi veri come Barella e Benassi".

Mancini cambierà qualcosa contro il Portogallo?

"Mi aspetto qualcosa di nuovo davanti, con uno tra Belotti e Immobile dal 1', e a centrocampo. Donnarumma ieri ha dimostrato che il titolare è lui".