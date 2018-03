RMC SPORT - Di Marzio: "Del Piero esempio, ha capito quando smettere"

Un lancio dell'intervista che Gianni Di Marzio ha rilasciato a 'Maracanà', trasmissione pomeridiana di RMC Sport, in onda tutti i pomeriggi dalle 13 alle 17:

"Del Piero è un esempio, non accettava di stare in panchina e ha capito il momento in cui dire basta. Tutti dovrebbe fare come lui e lasciare spazio alle nuove leve, anche se non ci sarà mai un altro Baggio"