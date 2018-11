RMC SPORT - Di Marzio: "Di Francesco predestinato, Roma costruita male"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianni Di Marzio, grande ex allenatore, ha commentato la situazione attuale della Roma ai microfoni di RMC Sport: "Di Francesco è un predestinato e sta facendo benissimo, il problema è che la Roma è stata costruita male in estate. Sono arrivati giocatori con caratteristiche simili ma che hanno difficoltà a coesistere in campo".