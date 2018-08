RMC SPORT - Di Marzio: "La Juve rimpiangerà Higuain. Modric? Non è finita"

L'intervista rilasciata da Gianluca Di Marzio, volto del calciomercato di Sky Sport, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport:

Sull'operazione Ronaldo:

"Paratici è stato determinante, ha capito in un determinato momento che questa trattativa sarebbe stata possibile. Ha parlato con Agnelli e lo ha convinto. Ronaldo è un'attrazione per tanti altri giocatori: ecco perchè per esempio Modric sarebbe voluto venire all'Inter".

Secondo De Laurentis Mendes gli avrebbe offerto Ronaldo...

"È possibile. Mendes ha offerto Ronaldo a quelle squadre che avrebbero potuto permetterselo e con cui aveva ottimi rapporti. Alla fine il Napoli avrà fatto le sue valutazione, invece la Juventus ha deciso di farla: ha capito che sarebbe stata una grande operazione di marketing e di brand".

La storia tra Modric e l'Inter potrebbe subire nuovi sviluppi positivi nelle prossime sessioni di calciomercato?

"Credo di sì, il giocatore era determinato. Voleva ritrovare a Milano i suoi amici croati, voleva fare questa nuova sfida. Certo le cose cambiano, bisognerà capire come andrà il campionato e la Champions. So che Perez aveva fatto una promessa e non l'ha mantenuta. L'Inter ha fatto quello che poteva, non avrebbe potuto comportarsi in maniera diversa".

Stupito dall'arrivo di Higuain al Milan?

"Mi ha stupito fino a un certo punto. Mi ricordo che il giorno in cui la Juventus ha preso Ronaldo, il primo pensiero di Marotta è stato quello di dover cedere Higuain. I bianconeri l'hanno voluto vendere e in Europa non c'erano grandi soluzioni, Chelsea escluso. Il Milan aveva bisogno di un terminale offensivo ed era una delle poche squadre in grado di permetterselo. Credo che alla lunga la Juventus rimpiangerà l'argentino, con il Chievo si è visto che Ronaldo ama partire dalla sinistra".

Milinkovic rimarrà alla Lazio?

"Non credo che andrà via, la Lazio non avrebbe modo di prendere un sostituto. Già leggo di dissidi, un'eventuale cessione del serbo porterebbe alle dimissioni di Inzaghi".

Sul mercato del Napoli:

"Tutti hanno sottovalutato il fatto che Ancelotti era già innamorato di questo Napoli, che l'anno scorso ha fatto 91 punti senza Milik. Ci sta che il tecnico abbia voluto valutare al meglio la rosa attuale per poi operare magari a gennaio o in estate".

Il Torino ha preso Zaza, ora chi cederà?

"Se il Torino vendesse Falque mi sorprendererebbe, è anche una risorsa tattica. Niang è chiuso, lui vuole giocare ma non ha la garanzia del posto. Vedremo se ci sarà qualche club disposto a prenderlo, magari in prestito".