RMC SPORT - Di Marzio: "Milan obbligato a riscattare Higuain"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianni Di Marzio, ex allenatore e opinionista di RMC Sport, ha commentato gli ultimi temi caldi di mercato riguardo le milanesi: "Il Milan dovrà riscattare per forza Higuain dalla Juventus. Il club rossonero non potrà buttare via i soldi spesi per il prestito. Leonardo? Avrebbe dovuto parlare con Higuain nello spogliatoio, senza alzare la voce con la stampa. Così come ci vorrebbe moderazione sulle dichiarazioni riguardanti il rinnovo di Icardi, sta diventando un problema considerando che non si scappa dai 10 milioni di richiesta".