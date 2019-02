RMC SPORT - Di Marzio: "Non mi piace come Spalletti fa giocare l'Inter"

L'ex tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla vicenda Icardi.

Spalletti è un eccellente allenatore, che ha vinto in Russia. Non mi piace però come fa giocare l'Inter

Su Napoli-Torino.

Torino squadra rognosa, Mazzarri preferisce più avere una squadra compatta che dare spettacolo. Sarà una partita complicata, ma il Napoli non può sbagliare in casa.