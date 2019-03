RMC SPORT - Di Marzio: "Porto decisivo per Di Francesco"

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto Gianni Di Marzio, per parlare dei maggiori temi di attualità.

Su Icardi

"Spalletti dovrebbe fare da mediatore, lui sa quali sono i leader nello spogliatoio. Non ho gradito il suo comportamento, doveva fare da mediatore e capire il problema".

Su Ronaldo e l’insofferenza durante Napoli-Juve

"E’ stato sempre abituato a giocare con una squadra d’attacco. In quel momento da solo a fare le ripartenze era difficile. Il Napoli premeva e Ronaldo ha sofferto, perché non è abituato a fare reparto da solo. La Juve è stata costretta dal Napoli a non passare la metà campo nel secondo tempo. Non ho mai visto giocare così male la Juve, anche se Allegri è il numero uno".

Sulla Roma

"Porto decisivo per il tecnico? Mi dispiace perché sono a favore di Di Francesco. A Roma è stato sempre messo in discussione, psicologicamente non ha mai lavorato con tranquillità. E poi gli è stata fatta una squadra non seguendo le sue caratteristiche tecniche-tattiche. La partita di Porto però diventa determinante, anche perché arriva dal ko nel derby. Se dovesse uscire dalla Champions, sicuramente sarà in discussione".