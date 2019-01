RMC SPORT - Di Trapani: "Arabia Saudita fa marketing con il calcio italiano"

© foto di Pietro Mazzara

Vittorio di Trapani segretario Usigrai (sindacato giornalisti ), a RMC Sport Live Show ha parlato della situazione in Arabia Saudita: "Si sono accesi i riflettori sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita. Avremmo voluto che non si giocasse questa partita ma è comunque la strada giusta quella di discutere della situazione politica in quel paese. Da parte del mondo sportivo c'è stata una mobilitazione ma si sono mossi gli sport 'meno ricchi'. Quella parte che vive dei valori dello sport e non è ancora vittima dei soldi".

Ha vinto l'interesse economico?

"Sicuramente, è palese, altrimenti non si sarebbe giocato in Arabia Saudita. Il regime saudita ha messo in campo una poderosa macchina di marketing per ripulire la propria immagine verso l'occidente ed è stata pagata 7 milioni di euro. Non è il calcio italiano che va all'estero ma è l'Arabia Saudita che sfrutta questa situazione per marketing. Non bisognava prestarsi a questa operazione".

Non è quindi il calcio italiano a farsi pubblicità ma l'Arabia Saudita?

"Ho trovato surreale il tweet con i giocatori vestiti con i costumi locali. Ci si è prestati alla manovra di marketing di cui parlavo prima. Purtroppo questa operazione non è stata lo sport italiano che va all'estero ma un regime autoritario che mette sul campo 7 milioni di euro e decide le regole d'ingaggio".

Domani il palinsesto Rai cambierà per la Supercoppa?

"Domani dedicheremo un palinsesto speciale improntato sul tema dei diritti umani. Ne parleremo ampiamente. Domani mattina saremo davanti all'ambasciata saudita con numerose immagini di dissidenti politici in carcere solo per aver contestato il regime. La partita si giocherà a Jeddah, dove qualche anno fa un blogger è stato condannato a mille frustate, cinquanta delle quali in pubblico, solo per aver contestato il regime. L'appello che faccio è: occhio a raccontare di presunte riforme dell'Arabia Saudita. Stiamo attenti a dare un'idea edulcorata di questo paese".