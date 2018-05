RMC SPORT - Djokovic: "Croazia, la finale del Mondiale è possibile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Damjan Djoković, centrocampista del Cluj ed ex di Livorno e Spezia, è intervenuto durante l'RMC Live Show:

"La cosa più bella è sempre vincere. È stata una buona stagione per me e per il Cluj, che il prossimo anno farà i preliminari di Champions. Il calcio in Romania sicuramente non è al livello della Serie A italiana. Dell'Italia mi manca la vita fuori dal campo, anche il lato culinario è importante".

Sensazione sul cammino della Croazia nel prossimo Mondiale?

"La Croazia può arrivare in finale, sulla carta è una delle nazionale più forti. All'ultimo europeo siamo partiti forte per poi calare. Cosa è mancato negli anni per vincere? Un po' di esperienza, che con questo gruppo invece ci dovrebbe essere".

Cosa farai nel tuo futuro?

"Voglio godermi le prossime partite che arriveranno. Per ogni giocatore che è stato in Italia, tornarci è sempre bello. Ogni calciatore deve sempre puntare al massimo".