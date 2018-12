RMC SPORT - Dossena: "Super Napoli: ad Anfield senza snaturarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore di Napoli e Liverpool Andrea Dossena è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione "Maracanà".

Sulla vittoria del Napoli contro l'Atalanta.

Grande prestazione del Napoli, il campo di Bergamo è molto difficile e l'Atalanta stava anche bene. Voto altissimo agli azzurri. C'è ottimismo in vista della gara contro il Liverpool.

Sulla prossima gara di Champions tra Liverpool e Napoli.

Andare a giocare al San Paolo in uno scontro da dentro o fuori è un inferno per la squadra avversaria. Lo stesso vale per Anfield. Il Napoli non dovrà snaturarsi e adattare, troverà un Liverpool che giocherà con intensità.

Un giudizio su Icardi.

È un grande bomber ma partecipa poco al gioco corale della squadra. Lui va in difficoltà quando il resto dei suoi compagni non gli crea le occasioni da gol.