RMC SPORT - Ds Lecce: "B a 19? Il CONI ribalterà il format"

In collegamento nel 'Maracanà' di RMC Sport, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha commentato il pareggio di ieri contro il Benevento, soffermandosi anche sul possibile cambio di format della Lega di B:

Ieri 3-3 a Benevento, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Dopo il pareggio di ieri il bicchiere è per 2/3 pieno. C'è sicuramente del rammarico, perchè quando si vince 3-0 è difficile farsi recuperare, però a noi è successo. Il Benevento è sicuramente una grande squadra con tanta qualità".

Ha rimpianti sul mercato?

"Assolutamente no, abbiamo preso 16 nuovi giocatori in questa sessione. Abbiamo rivoluzionato la squadra ed è normale che al Lecce serva del tempo per amalgamarsi. La partita di ieri ne è l'esempio più concreto. Il nostro obiettivo? Dobbiamo salvarci, vogliamo costruire un gruppo compatto su cui lavorarci nei prossimi 2-3 anni e alzare l'asticella piano piano".

La B a 19 squadre?

"Siamo ancora in attesa di un giudizio del Coni, che secondo me ribalterà questo format attuale. La Lega B però aveva l'obbligo di partire".