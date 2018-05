RMC SPORT - Entella, Volpe: "Peccato, ci abbiamo provato fino alla fine"

Gennaro Volpe, tecnico della Virtus Entella, appena retrocesso in Serie C dopo il pareggio ad Ascoli a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Ci abbiamo provato fino alla fine a vincere per rimanere in Serie B ma forse l'Ascoli ha fatto qualcosa in più. Io ho dato tutto me stesso e devo solo ringraziare i giocatori per quello che hanno dato in campo. Purtroppo siamo retrocessi ma non oggi, questa situazione è figlia di tanti errori che la società dovrà analizzare. Sono grato al presidente che mi ha affidato questo compito. Ascoli ha un pubblico da Serie A e sono stati sicuramente il valore aggiunto per la squadra di Cosmi. Ora ci dobbiamo leccare le ferite ma la Virtus Entella ripartirà più forte".