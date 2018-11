RMC SPORT - Esposito: "Napoli punta più sulla Champions"

© foto di Federico De Luca

Carmine Esposito, ex tra l'altro di Fiorentina ed Empoli, ha parlato a RMC Sport, durante il Live Show, di Serie A e non solo.

Sul Napoli

"Può fare molto bene in Champions, più che in campionato, visto che la Juve se n’è andata. E’ una di quelle che può puntare a vincere. Sicuramente speravo che arrivasse tra le prime due nel girone, ha fatto un ottimo cammino, giocando bene, anche a Parigi. E’ una squadra più quadrata rispetto allo scorso anno. Sta uscendo fuori un grande Napoli, che punta più alla Champions che al campionato".

Sull’Empoli

"Andreazzoli ha fatto qualcosa d’importante in B e sarà ricordato dai tifosi. Mi dispiace, perché ha sempre giocato un buon calcio con lui. Iachini si sa, non fa giocare ma distrugge le altre squadre ed è concreto. Spero si possa salvare. Guardo spesso il Bologna e non ha nulal a che fare con l’Empoli. Ha tutte le carte in regola per salvarsi".

Su Fiorentina-Juventus

"E’ una partita troppo importante per la città e i tifosi. Questa città vive per giocare contro la Juve. Gli manca il gol lì davanti ma sarà la partita dell’anno. Può fare risultato contro i bianconeri".