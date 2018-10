RMC SPORT - Faggiano: "A gennaio Inglese resta, anche in caso di offerte"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione “Maracanà”.

Prossimo turno Parma-Lazio: è preoccupato del fatto che Immobile non abbia giocato in Nazionale?

Le sfortune arrivano sempre a noi (ride, ndr). Ciro non si discute, io lo conosco dai tempi del Siena: sta facendo un’ottima carriera, fa sempre paura averlo contro.

Inglese fuori dal giro della Nazionale.

Per come lo vedo ogni giorno allenarsi è un ragazzo serio, è un professionista: parla poco e vuole arrivare in Nazionale.

Teme che a gennaio possa tornare in discussione con il Napoli?

Fino al 30 giugno è un tesserato del Parma, ce lo teniamo stretto. Tutti si possono inserire, ma non prendiamo in considerazione offerte: abbiamo lavorato troppo per prenderlo.

Gervinho?

Sta cercando di recuperare, speriamo di averlo per domenica.

Momento positivo del Parma, avete stabilito un obiettivo superiore alla salvezza?

L’obiettivo principale è la salvezza e tenere a posto i conti.

Dimarco?

L’operazione è andata bene, dispiace averlo perso. Tempi di recupero? Tre o quattro mesi.