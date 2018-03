RMC SPORT - Faggiano: "Parma, sono deluso. Col Foggia un crocevia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del momento attuale dei suoi ai microfoni di RMC Sport: "Sono deluso, possiamo fare di più per quanto abbiamo investito e per il gruppo che siamo. Serviva un'altra vittoria, non è arrivata. Sono deluso dai risultati, pretendo più da tutti, come da me stesso. Noi siamo il Parma, rimbocchiamoci le maniche. Dobbiamo dare di più tutti. Contro il Foggia sarà un crocevia importante".