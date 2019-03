Il presidente del Foggia Lucio Fares è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole in merito agli atti criminali accaduti ieri in città: “Mi auguro che la parte sana della città, la nostra comunità che si identifica in questa squadra dia una risposta riempiendo lo Zaccheria contro il Cittadella, per fare il tifo per questa squadra, questa città e questa società. Sarebbe la migliore risposta a quei criminali”.

La squadra andrà in ritiro?

Lo stiamo valutando, ne discuteremo questa sera con i ragazzi che sono molto scossi. Non sarebbe un ritiro punitivo, ma ovviamente legato ai fatti che sono accaduti l’altro ieri.

Sull’esonero del tecnico Padalino.

Mi dispiace per lui, paga colpe che non sono tutte le sue. Speriamo che con Grassadonia dia la scossa giusta alla squadra per raggiungere il nostro obiettivo.