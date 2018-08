RMC SPORT - Fedele: "Milan-Milinkovic-Savic? Ormai siamo ai titoli di coda"

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione "Milan News" parlando del mercato rossonero.

Su Milinkovic-Savic: "Penso che ormai siamo ai titoli di coda, almeno per questa sessione estiva. Questa proprietà avrebbe la possibilità di impegnarsi in un'impresa così onerosa, ma il FPF implica una certa prudenza. Per me Savic resta alla Lazio, anche se il mercato spagnolo chiuderà il 31 agosto, ma resterà anche nel mirino di questo Milan, che potrà essere alla portata di questo Milan nelle sessioni future".

Sul 7 libero: "Meglio tenerlo in stand-by, non ha portato grande fortuna ai predecessori di Shevchenko. Magari arriverà qualcuno, magari non adesso, forse a gennaio o tra un anno".

Su Bertolacci: "Credo nei ritorni di fiamma rossoneri, Abate e Antonini tornarono nel 2009 e furono titolari nello scudetto dell'anno scorso. Bertolacci ha vissuto la sindrome di Milanello, è un buon giocatore, se Gattuso lo vuole tenere significa qualcosa. E' un allenatore pragmatico. Il vero Bertolacci può fare tutti e tre i ruoli di centrocampo, io punto su di lui, gli anni trascorsi al Genoa sono serviti a molto".

Su Milan-Genoa post disastro a Genova: "Qualsiasi decisione venga presa va accettata, sul suolo italiano al di là dei terremoti non avevo assistito a qualcosa di così apocalittico".