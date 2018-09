RMC SPORT - Ferrante: "Torino, alla coppia Belotti-Zaza serve continuità"

© foto di Federico De Luca

Un Torino reduce dal ko con il Napoli ma che comunque ha convinto in questo inizio di campionato. A parlarne a RMC Sport, durante 'Maracanà', l'ex granata Marco Ferrante.

Sulla coppia Zaza-Belotti

"Presto per tirare le somme. Zaza ha giocato poco, ma per me è un ottimo acquisto. Serve più continuità per amalgamarsi meglio con Belotti".

Sulla squadra

"Approccio alle partite? Conta il 90% i giocatori e il 10% il tecnico, molto dipende quindi da chi scende in campo. Mazzarri sa che il cammino è lungo, c’è anche la Coppa Italia di mezzo ,servirà giocare con più continuità per trovare l’armonia tra i reparti".