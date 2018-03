RMC SPORT - Ferrari: "De Vrij e Asamoah all'Inter? Molto probabile"

Fabrizio Ferrari, procuratore, a RMC Sport Live Show ha parlato dei temi di mercato più importanti delle ultime settimane.

Emery è ormai a fine rapporto con il Paris Saint Germain?

"Il problema della squadra di Parigi è quello di mantenere un livello alto in campionato per essere competitivo anche in Champions League. Così non è perché in Ligue 1 il PSG è molto più forte degli altri e vince comunque. Conte? Sarebbe una sfida interessante per lui anche perché non so quali altre squadre possano essere interessate a lui".

Asamoah all'Inter è fattibile?

"Credo sia un'operazione davvero possibile perché il suo percorso alla Juve è finito e l'Inter è pronta a fargli un contratto lungo. De Vrij? Molto probabile anche questo".

Depay può finire al Milan?

"Ho sentito questa voce. Il Lione sembrava puntar forte su Depay, ma poi ha trovato una dimensione senza di lui. Depay probabilmente non è nel suo contesto ideale. Ci sta che lo possano vendere ma quella di Lione è una bottega carissima".

Emre Can andrà alla Juventus?

"Per esperienza dico che questo è sempre un periodo critico perché si comincia a capire il futuro dei giocatori. Lui deve prendere una decisione molto importante e ci sta un periodo di riflessione o contrattazione per la chiusura del contratto. Non sono assolutamente negativo sull'operazione".