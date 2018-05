RMC SPORT - Ferrari: "Inter, tieni Icardi. Balotelli merita"

Durante il collegemento con l'RMC Live Show, l'agente FIFA esperto di calcio francese Fabrizio Ferrari ha parlato di alcuni movimenti di mercato:

Che ne pensa di Ancelotti-Napoli?

"Sono rimasto sorpreso da Ancelotti, ero convinto andasse a Londra. De Laurentis è stato bravo a convincerlo del progetto Napoli, che non ha mai avuto un allenatore con questo curriculum. È un passo in avanti, il mercato del Napoli aveva bisogno di questo spirito internazionale".

Si stupirebbe di uno scambio Icardi-Higuain?

"Sì. Icardi è il capitano dell'Inter, non è un giocatorino. Sarebbe una cessione che farebbe scalpore, anche se Higuain è fortissimo. Cedere il capitano in uno scambio per avere 50 milioni, non credo valga troppo la pena".

Su Fabinho dal Monaco al Liverpool:

"È un jolly, ha giocato ovunque, è un calciatore polivalente di altissimo livello. Quest'anno ha segnato anche tanti gol. Mi aspettavo addirittura che andasse in un club più importante del Liverpool".

Su Balotelli:

"L'ho visto spesso al Nizza. Lui lì ha trovato tranquillità dal punto di vista professionale ed è tornato ad alti livelli. È stato bravo, ha segnato molto e ora si merita la possibilità di andare in un grande club. Il Marsiglia? Ha bisogno di questo tipo di giocatore, poi non so cosa abbia in mente Raiola per lui".

La Fiorentina sta cercando un sostituto di Badelj, c'è in Francia un giocatore che potrebbe sostituirlo?

"Sicuramente non te lo dico, così lo propongo a Corvino (ride, ndr)".