RMC SPORT - Ferrari: "PSG bello, Napoli più concreto. Sarà grande sfida"

Fabrizio Ferrari, agente, al Live Show di RMC Sport ha parlato di mercato e non solo. Ecco le sue parole:

Sul PSG e la sfida con il Napoli

"Sarà una partita molto bella. Il PSG sta collezionando grandi vittorie in campionato, con il nuovo tecnico sono entrati in campo molti giocatori prima neanche presi in considerazione. C’è sempre il dubbio sul regista ma in casa è una squadra dal potenziale incredibile. Il Napoli è meno bello ma più concreto, con un allenatore che ne ha viste tante, soprattutto in Champions. Sarà una partita bella che non vedo l’ora di vedere".

Su Neymar-Mbappè-Cavani

"Neymar ha qualità pazzesche ma non è perfetto per l ostile di calcio della squadra. Lui però è talmente forte che si adatta. Mbappè è il fulcro più importante del calcio francese. E’ molto giovane e rappresenta la gioventù del calcio mondiale. Cavani ci mette tanto carattere e Neymar non è il compagno perfetto".

Su Griezmann

"E’ un ottimo giocatore, ma c’è ancora molta differenza con Ronaldo e Messi".