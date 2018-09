RMC SPORT - Fiorentina Primavera, Bigica: "I giovani? Mancini ha ragione"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiato con il Trofeo Nereo Rocco come miglior tecnico emergente, il tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato ai media presenti - tra cui RMC Sport - rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Spero sia una stagione importante, lo scorso anno poteva essere indimenticabile. Adesso vorrei poter ripetere il percorso di un anno fa con una squadra molto rinnovata ma con grandi margini di miglioramento. Gli aspetti su cui lavorare? Abbiamo diversi giocatori che arrivano dall'estero, con culture differenti. Il mio compito è quello di metterli insieme e dargli dei concetti ben precisi, in campo non si può essere muti ma bisogna parlare e comunicare. Giovani che faranno Primavera e prima squadra? Allenarsi coi grandi è importante, li abitua e li fa diventare più smaliziati: c'è grande sinergia e collaborazione, quando la prima squadra chiama la Primavera risponde. Le parole di Mancini sui pochi italiani in Serie A? Ha ragione a sottolineare la cosa anche se le Nazionali azzurre hanno fatto benissimo: l'Under-17 e l'Under-19 sono vicecampioni d'Europa. Le squadre B? Da anni si voleva fare questo progetto, poi in 15 giorni si è voluto accelerare tutto: non è semplice allestire una squadra Under 23, la Juventus si è fatta trovare pronta, un po' alla volta si accoderanno anche le altre squadre".