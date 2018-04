RMC SPORT - Fognini sulla Champions: "Spero che Juve e Roma vincano"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Presente a Palazzo Ducale a Genova, il tennista Fabio Fognini ha così parlato di alcuni temi legati al mondo del calcio. "Il derby sarà una gara speciale. Da tifoso e supporter genoano, preferisco che vinca il Genoa. L'Inter? Arriva il derby contro il Milan, non farà loro. Un messaggio al mio amico Sturaro in vista del Real Madrid? Non l'ho sentito per stasera, ma gli auguro il meglio da tifoso italiano. Spero che Juve e Roma possano vincere in Champions", ha detto.