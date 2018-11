RMC SPORT - Fontana: "Handanovic tra i più forti, Sirigu una certezza"

© foto di Federico De Luca

Alberto Fontana, ex portiere dell'Inter, ha parlato a RMC Sport Live Show per parlare dell’Inter e non solo.

Su Handanovic

"Non è in fase calante. Sono un suo fan e credo che sia uno dei più forti nel suo ruolo. Negli ultimi due anni l’Inter è cresciuta, ieri serra in certi momenti ha accettato la loro superiorità e di essere pericolosa quando aveva palla. Ci ha creduto, ha pareggiato all’ultimo come spesso si ripete. Ha i movimenti di un giocatore più piccoli e tanta tecnica. Credo che un portiere deve intervenire alto, uscire quando deve, tenere la palla quando deve. Deve saper giocare con i piedi ma non è qui che si vede la differenza tra un top e uno normale".

Su Buffon

"Deciderà lui quando smettere, se è ancora disposto a fare fatica, e lui ne deve fare di più vista l’età, è giusto che giochi. Ha dimostrato, dopo tanto che non giocava, che per lui la porta è la normalità. Quando quella fiammella si spegnerà, sarà il primo lui a dire basta".

Su Donnarumma e gli altri portieri italiani

"Spesso ci si dimentica che ha 19 anni. Gigi quando dal Parma andò alla Juve fece un anno non eccezionale, anche perché ha subìto il grande blasone. Che debba crescere è ovvio, ma ha debuttato in un club importante a 16 anni. Ben vengano i Donnarumma. Non vedo l’ora che torni Meret, che ha una grande occasione a Napoli. E poi c’è Sirigu che è una certezza".